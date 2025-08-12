Menu
Polícia

JD1TV: 'Devolve meu dinheiro', homem quebra guichê de empresa na rodoviária da Capital

Em meio aos gritos, bate-boca, o autor pega um mastro e joga no vidro do local

12 agosto 2025 - 17h24Brenda Assis
O caso teria sido registrado na segunda-feiraO caso teria sido registrado na segunda-feira   (Reprodução/Redes Sociais)

Um homem, não identificado, quebrou o guichê da empresa Andorinha, localizado no Terminal Rodoviário de Campo Grande, durante uma briga ocorrida na manhã de segunda-feira (11).

Conforme vídeo publicado nas redes sociais, um homem estava cobrando a devolução de R$ 200. Em meio aos gritos, bate-boca, o autor pega um mastro e joga no vidro do guichê.

Enquanto isso, uma pessoa tenta conversar com o suspeito, que segue descontrolado gritando: “Devolve meu dinheiro! Quero meu dinheiro”. Em determinado momento, uma mulher aparece gravando e o autor bate na mão dela, derrubando o celular.

Usuários, que acompanhavam a confusão, saem em defesa da mulher e o homem se altera ainda mais. O vídeo é cortado enquanto o suspeito sai andando, em direção a Avenida Gury Marques.

O JD1 procurou a assessoria de imprensa da empresa, mas até a publicação desta matéria não teve retorno. O espaço segue aberto manifestações.

Assista ao vídeo:

 

