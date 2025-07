JD1TV: Dois são mortos a tiros por pistoleiros na fronteira

Alxi Javier Escurra Rodriguez, de 25 anos, e Sebastian Gonzalez Espinola, de 37 anos, morreram durante uma troca de tiros ocorrida no final da manhã de hoje (15), na região de Capitan Bado, cidade paraguaia que faz fronteira com o Brasil através de Coronel Sapucaia.

Conforme as informações policiais, após a troca de tiros, um carro teria sido incendiado. Quando as equipes da Polícia Nacional chegaram ao local, encontraram os corpos dos homens caídos no meio da rua.

As investigações estão sendo conduzidas com o acompanhamento do Ministério Público, representado pela agente fiscal de plantão, a advogada Maria Ester Gimenez. A polícia segue em diligências para esclarecer os fatos e identificar todos os envolvidos no crime.

Assista:

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também