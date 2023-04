JD1TV: Dois traficantes são mortos durante confronto com a PM no Santa Emília

Dois traficantes, ainda não identificados, morreram na noite desta segunda-feira (24), durante um confronto com a Polícia Militar na rua Japim, no bairro Santa Emília, em Campo Grande. Um terceiro criminoso conseguiu fugir a pé e todos escondiam mais de 100 quilos de drogas em um veículo.

Conforme apurado pelo JD1 Notícias no local, os três traficantes estavam em dois carros, sendo um Fiat Pálio e outro um Hyundai Tucson, este último que carregava os entorpecentes.

O primeiro veículo estava com os dois criminosos e servia como um 'batedor', chamando a atenção da Polícia Militar, que ao tentar realizar a abordagem, foram recebidos a tiros pelos traficantes, que tentaram ajudar na fuga da Tucson.

No revide das agressões, os policiais dispararam e acabaram atingindo os ocupantes do Pálio, que chegaram a ser socorridos para uma unidade de saúde e para o Hospital Regional, mas não resistiram aos ferimentos.

O terceiro suspeito se assustou com os tiros e deixou a SUV para trás, fugindo a pé em direção ignorada. Os policiais também encontraram três armas, entre pistola e revólver.

A Perícia Científica realiza os procedimentos de praxe nos veículos para serem liberados, onde serão encaminhados para a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) e a Polícia Civil também está pelo local.

