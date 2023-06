JD1TV: Dupla é flagrada durante tráfico de entorpecentes no centro da Capital

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) foi acionada na noite de ontem (7),durante o flagrante de tráfico de drogas na Rua 14 de Julho com a 15 de Novembro no Centro de Campo Grande.



Câmaras de vídeomonitoramento registraram a ação onde uma mulher aparece trocando o produto com um homem. No local a equipe abordou Rayane Cristine que fazia a venda para os usuários David Eduardo e Tatiane de Freitas.





Com a traficante foi encontrado ainda oito porções prontas para venda, R$ 62 em dinheiro um estilete e um celular.



Com Tatiane foi encontrado uma porção e com David duas porções de entorpecentes. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol e os entorpecentes encaminhados para Denar.





