JD1TV: Dupla é indiciada por matar pitbull asfixiado no Jardim Centro Oeste

Os dois homens que foram flagrados matando um pitbull asfixiado, no dia 3 de abril, na Avenida Marajoara, no Jardim Centro Oeste, em Campo Grande, foram indiciados pela Polícia Civil pelo crime cometido. Ambos não tiveram as identificações reveladas.

Segundo divulgado pela polícia, eles serão responsabilizados pela prática do delito de maus tratos contra animais, com a qualificadora de terem causado o óbito do cão.

A Decat (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e Atendimento ao Turista) conseguiu identificar e interrogar os dois acusados.

Em defesa, eles alegaram ter praticado o delito para se defender, após terem sido atacados pelo animal.

Nas imagens flagradas por câmeras de segurança, o animal, que havia acabado de ser "adotado" por um deles e estava sem focinheira, estranha e ataca a dupla. Em seguida, o animal é imobilizado e asfixiado pela guia, tendo o corpo abandonado no local.

