JD1TV: Durante atentado, jovem se defende de tiro com mochila na Capital

Um jovem, de 20 anos, foi surpreendido por um atirador, na noite deste sábado (20), enquanto saía de casa, no Parque Lageado, em Campo Grande. Graças a uma mochila, o rapaz se livrou de ser atingido pelo tiro. Câmeras flagram o crime.

Conforme a ocorrência, por volta das 18h, a vítima estava saindo para trabalhar, quando escutou alguém o chamando pelo nome, ele foi atender o autor que perguntou se ele estaria vendendo um veículo, ao responder que não, o atirador apontou a arma e disse: "Então, você vai morrer", e atirou em direção a vítima.

O jovem que estava com a mochila com seus pertences para ir trabalhar, pelo instinto de defesa, levantou a mochila e o autor saiu correndo. A vítima também correu para o fundo de sua residência, pulou o muro e foi para a casa do sogro do seu pai, onde acionaram a Polícia Militar.

A munição foi localizada dentro da mochila. O caso foi registrado como homicídio simples de forma tentada. Assista o atentado abaixo:

