JD1TV: É cada uma! Motorista é flagrado assistindo pornografia no trânsito de Campo Grande

Quando a gente pensa que já viu de tudo, aparece alguma coisa para nos surpreender. Desta vez, um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento em que um motorista de Campo Grande, é flagrado assistindo pornô enquanto dirigia. O caso foi publicado pela página do Instagram ‘Campo Grande Mil Fita 67’ (@campo_grande_mil_fita_67).

Quem flagrou a cena estava em um carro de aplicativo, passando pela Avenida Cônsul Assaf Trad, quando avistou um Volkswagen Gol prata andando na frente do veículo. Ao olhar bem, conseguiu ver o celular no modo horizontal com um ‘vídeo picante’ passando na tela.

“Família, o cara assistindo pornô aqui na frente do nosso carro. Meu Deus, véi. Isso só acontece em Campo Grande. Bicho doido da peste [SIC]”, comenta o rapaz.

Em determinado momento, o semáforo de um dos cruzamentos da avenida abre e o fluxo segue normalmente, enquanto a gravação é pausada.

Nas redes sociais, o vídeo gerou diversas reações e comentários, como: “Uma mão no volante e outra no carinho" mendigo”. E também a curtição com os famosos remédios para ereção: “O tadala fez efeito antes do esperado”.

Porém, outras pessoas defenderam a atitude da pessoa que ‘se divertia’. “Cabe um belo de um processo. Ele tá no carro dele, não tá perturbando ninguém, não tem ninguém no carro com ele. Que povo ‘mímimi’, de certo esse que filmou queria estar junto”, comentou uma usuária das redes sociais.

Assista ao vídeo divulgado pela ‘Campo Grande Mil Fita 67’:

