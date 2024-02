JD1TV: E o Carnaval? Cavalaria da PM acaba com arruaça na Mato Grosso

Durante a madrugada desta quarta-feira (14), a equipe da cavalaria da Polícia Militar precisou intervir em uma confusão envolvendo foliões na Avenida Mato Grosso, na região central de Campo Grande.

No local acontecia a última festa do Carnaval de rua da cidade. Mas o final foi 'manchado' pela briga entre os envolvidos.

Conforme as imagens gravadas por foliões que viram a cena, a cavalaria precisou usar os cassetetes para acabar com a arruaça e dispersar as pessoas que brigavam no canteiro central da via.

Por enquanto, não há informações sobre prisões na festa.

