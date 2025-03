JD1TV: 'Ele vai me matar', mulher tenta pedir ajuda em bar enquanto é esfaqueada pelo marido

Da redação, com CM7 atualizado em 28/03/2025 às 15h16

Valquíria Margarida, de 46 anos, foi esfaqueada várias vezes durante uma tentativa de feminicídio ocorrida na cidade de Bezerros, no Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu durante a tarde de quarta-feira (26).

Conforme as imagens, que circulam nas redes sociais, e informações dos sites locais, a vítima estava andando pela rua quando é surpreendida pelo companheiro, identificado como José Edvaldo.

É possível ver que ela corre para dentro de um bar, gritando por socorro e dizendo que será morta pelo homem. Enquanto isso, alguns clientes do estabelecimento saem correndo, ao invés de ajudar a mulher.

Depois do crime, o autor fugiu com a arma usada no crime. A Polícia Militar foi acionada para atender o caso e a vítima precisou ser socorrida e levada para um hospital da região.

O caso foi registrado na delegacia da cidade como lesão corporal e violência doméstica. Assista ao vídeo:

