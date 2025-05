JD1TV: Em abordagem, Choque encontra mais de 19 quilos de droga na Nhanhá

Durante a noite da última quinta-feira (15), o Batalhão de Choque apreendeu cerca de 19,4 quilos de maconha na Vila Nhanhá, em Campo Grande. Ninguém foi preso.

Segundo divulgado pela corporação, a ação ocorreu após a equipe observar dois indivíduos descendo de um veículo de transporte por aplicativo, um deles carregando uma mala e o outro uma sacola.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir correndo e lançaram os objetos por cima do muro de um imóvel, aparentemente abandonado, na tentativa de se desfazerem do material.

Durante a varredura pela área, foi encontrada uma mala com 24 tabletes de substância análoga à maconha. Na sacola estavam uma balança de precisão, três rádios comunicadores e uma base de carregamento de baterias.

O motorista do aplicativo relatou que havia sido chamado para uma corrida até aquele endereço, mas que não conhecia os passageiros.

O entorpecente foi encaminhado à delegacia especializada para as providências legais, e os demais materiais foram entregues à unidade policial responsável.