JD1TV: Em acidente, motoqueiro vai parar na capota de carro

Uma colisão entre dois veículos na manhã desta quarta-feira (27), acabou com uma motocicleta Honda 150 no teto de um Palio na Av. Gunter Hans em frente a Faculdade Anhanguera, próximo ao mercado do Produtor no Tijuca.

Conforme informações preliminares levantadas no local, o motociclista estava na preferencial na Gunter Hans e foi atingido pelo motorista do Pálio, que estava voltando para casa depois de buscar a filha no colégio.



Com o impacto da colisão o motociclista e a moto foram parar no teto do carro e precisou da ajuda de populares para ser colocado na maca. O motociclista teve uma fratura no joelho direito e foi socorrido consciente e orientado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), já o condutor do Pálio não teve ferimentos graves.

Veja:

