Com uma vestimenta bastante chamativa, o músico Oruam atraiu holofotes para si ao estar no Presídio Federal de Campo Grande para visitar o pai, Marcinho VP, traficante preso e líder da facção do Comando Vermelho.

Cada passo foi detalhado e divulgado nas redes sociais, onde teve até legenda. "Partiu visitar meu pai".

Nas imagens, o músico surgiu acompanhado por outros membros de sua família. Ele mostrou que escolheu uma roupa toda cor-de-rosa para a visita ao pai.

Marcinho VP, é apontado como um dos líderes da facção Comando Vermelho (CV). Ele está detido há mais de 16 anos após ser processado e condenado por tráfico de drogas e homicídios.

Oruam já teve problemas com a polícia e foi detido após dar um "cavalo de pau" na rua com o carro. O músico foi autuado por direção perigosa e por conduzir o veículo com a CNH suspensa. Após pagar a fiança de R$ 60 mil, ele foi liberado e anunciou seu novo álbum, "Liberdade".

Menos de uma semana depois, Oruam foi detido mais uma vez após abrigar um foragido da justiça.

