JD1TV: Em 'teste drive', mecânico capota e dá PT em BMW de R$ 700 mil

Sarah Chaves, com Banda B atualizado em 25/04/2025 às 13h10

Um mecânico responsável pelo conserto de um veículo BMW acabou batendo o carro em um guardrail e capotou no meio da via na cidade de Maringá, no Paraná.

O carro de luxo não era do funcionário, que foi fazer testes em um viaduto no centro da cidade. Durante a verificação, ele perdeu o controle do veículo e por pouco ele não caiu em uma linha férrea. Veja:

O Corpo de Bombeiros esteve no local e atendeu o motorista, que estava com ferimentos leves e foi levado ao hospital.

Segundo apurou o GMC Online, a rua chegou a ser interditada, mas não foi informado o motivo que levou o homem a perder o controle.

Conforme a tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) a BMW M3 envolvida no acidente, está avaliada em R$ 714 mil, mas varia de acordo com o ano.

