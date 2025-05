JD1TV: Empresa fica em silêncio e carros são levados pela PF durante operação contra grilagem

Um dos alvos da Operação Pantanal TerraNullius, deflagrada pela Polícia Federal durante a manhã desta quinta-feira (8), em Campo Grande e Rio Brilhante, contra um esquema de grilagem de terras da União no Pantanal sul-mato-grossense e fraudes na emissão e comercialização de Cotas de Reserva Ambiental (CRA), ou Títulos de Cota de Reserva Ambiental Estadual (TCRAE), foi a empresa Toposat Engenharia e Ambiental.

Do local, dois veículos foram apreendidos, sendo um Volvo e uma caminhonete Nissan Frontier, junto com documentos, celulares e notebooks. Durante apuração do JD1 na frente do estabelecimento, a empresa ficou em silêncio, não dando declarações a imprensa.

A reportagem apurou que um dos proprietários da empresa fez vultuosas doações financeiras a um candidato nas eleições de 2022, o auxiliando na vitória de maneira indireta, por conta do apoio a campanha.

Além da empresa, as equipes da Polícia Federal visitaram condomínios de luxo e a cede da AGRAER (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul), onde também apreenderam documentos e quais aparelhos que possam ajudar na continuidade das investigações.

Crime de grilagem – foi apurado pelas autoridades que empresários e fazendeiros da região, em conluio com servidores da AGRAER, falsificavam documentos e os inseriam em processos administrativos de titulação para obterem áreas situadas dentro do Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro, localizado em faixa de fronteira.

Ao todo foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão em Campo Grande e um em Rio Brilhante. Além disso, foi realizada a apreensão e bloqueio de valores que podem superar R$3 milhões.

Os envolvidos poderão responder, entre outros, pelos crimes de associação criminosa, usurpação de bens da União, falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistema público e infrações ambientais.

