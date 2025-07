JD1TV: Empresário morre durante acidente entre moto e caminhão em Amambai

O empresário e nutricionista Manoel Mello, de 33 anos, morreu ao bater a moto que conduzia contra um caminhão caçamba na Avenida Pedro Manvailer, durante a tarde desta terça-feira (15), na cidade de Amambai.

Conforme as informações apuradas pela reportagem, ele seguia em uma Honda CBR 1000RR pela avenida quando acabou batendo na traseira do caminhão, que estava atravessando a via.

Imagens de câmera de segurança flagraram o acidente, mostrando que ele chegou a cair antes de realmente bater no veículo. Porém, não conseguiu evitar o acidente e atingiu a roda traseira do caminhão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo o rapaz e o encaminhando para o Hospital Regional da cidade. No entanto, Manoel não resistiu aos graves ferimentos e faleceu.

As equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

Assista:

Your browser does not support HTML5 video.

