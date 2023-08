JD1TV: Engavetamento de caminhões deixa motoristas feridos na BR-163, em Dourados

Um engavetamento deixou o condutor de um caminhão Mercedes Benz preso às ferragens durante a tarde desta quarta-feira (2), na BR-163, em Dourados.

Conforme o site Ligado Na Notícia, o acidente aconteceu porque uma carreta apresentou pane no sistema e começou a trafegar em velocidade reduzida na pista. No entanto, os veículos que vinham atrás transportando uma ‘carga viva’ de porcos, não conseguiram evitar a colisão, batendo um atrás do outro.

O Corpo de Bombeiros e as equipes da CCRMS Via, responsável por administrar a BR-163 em Mato Grosso do Sul, foram acionadas para retirar os motoristas das ferragens dos caminhões.

Apesar da gravidade e das cenas fortes, os condutores não tiveram ferimentos graves, sendo encaminhados para uma unidade de saúde. Além do socorro, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) estiveram acompanhando os desdobramentos da ocorrência.

Assista a um vídeo registrado logo após a colisão clicando aqui.



Deixe seu Comentário

Leia Também