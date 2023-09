JD1TV: Engavetamento envolvendo 18 veículos deixa quatro mortos

Quatro pessoas morreram e outros nove ficaram feridas durante um grave acidente, que envolveu 18 veículos, na tarde de segunda-feira (25), na BR-414, próximo à cidade de Abadiânia, em Goiás.

Conforme as informações do site Estadão, os veículos estavam na pista parados por conta de um bloqueio da concessionária responsável pela estrada. Em determinado momento, um caminhão que seguia atrás acabou perdendo o controle e colidindo contra 17 carros.

O tenente Coronel do Corpo de Bombeiros, Altiere – responsável por atender a ocorrência, informou que o motorista do caminhão teria perdido o freio. “Diversos veículos aguardavam serem liberados, quando um caminhão, ao se aproximar da barreira, perdeu o freio, vindo a colidir com 17 veículos”, disse.

O resgate das vítimas contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a concessionária responsável pela estrada, que disponibilizou transporte para levar feridos às unidades de saúde mais próximas.

Três pessoas morreram no local e uma veio a óbito no hospital, segundo a PRF. Ao menos nove pessoas precisaram ser levadas para atendimento, informou o Corpo de Bombeiros.

A Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão envolvido no acidente teve ferimentos leves. Ele foi submetido ao teste de bafômetro e não estava alcoolizado.

Depois do acidente, o trecho da rodovia foi bloqueado para o atendimento às vítimas, remoção dos veículos envolvidos no acidente e contenção de combustível que vazava dos carros.

Assista a um vídeo recebido pela reportagem do JD1, gravado momentos depois da colisão:

