JD1TV: Equipe da Cavalaria da PM separa briga de moradores de rua na 14 de Julho

A equipe de cavalaria da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul), em apoio ao 1° BPM (Batalhão da Polícia Militar), separou uma briga de moradores de rua que acontecido na Avenida 14 de Julho, entre a Avenida Afonso Pena e a Rua 15 de novembro, na região central de Campo Grande.

Conforme as informações policiais, encaminhadas para o JD1, quando os policiais chegaram ao local indicado por testemunhas, os autores estavam em luta corporal, trocando socos chutes. Em determinado momento, um deles sacou uma faca para atacar o outro.

Os militares deram ordem de parada para o suspeito, porém, ele não obedeceu sendo necessário uso da força para conter o homem.

Diante da situação, os dois foram levados para a delegacia da cidade com lesões aparentes causadas durante a briga. Assista ao vídeo: