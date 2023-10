JD1TV: Eraldo chegou a brigar com homem antes de ser morto no Coophavila

Saiba Mais Polícia Homem é morto a facadas após discutir e agredir ex-mulher no Coophavila

Um vídeo gravado por uma pessoa em um bar mostra Eraldo Lopes da Silva, de 42 anos, brigando com outro homem momentos antes de ser assassinado com golpes de faca, na madrugada desta quarta-feira (11), no bairro Coophavila, em Campo Grande.

Após toda a confusão, a vítima foi morta a facadas na rua do Recife e não teve tempo de ser socorrida por unidades de socorro acionadas por populares.

Conforme o vídeo obtido pela reportagem, Eraldo aparece de camisa cor de rosa rolando no chão e trocando agressões com outro homem, até o momento não identificado. Outras pessoas aparecerem no vídeo com intuito de cessar a confusão - há também uma mulher, de preto, que seria a ex-companheira da vítima.

Nas redes sociais, familiares e amigos apontam que a mulher em questão não era ex, mas sim a atual. Porém, no boletim de ocorrência registrado na delegacia de plantão, a mulher foi apontada como ex e que a situação teria se desenvolvido devido a ciúmes.

Relembre - Testemunhas disseram a Polícia Civil que Eraldo estava em um bar e começou a discutir com sua ex-mulher, mas em determinado momento ele partiu para agressão física e outras pessoas entraram para separar a confusão e de repente, começou uma confusão generalizada.

Ainda conforme o registro da Polícia Civil, uma denúncia anônima apontava o endereço do suposto autor das facadas, na região do Jardim Centenário, e ao chegar no local, os policiais encontraram a casa vazia e um veículo Fiat Uno, onde encontraram a chave no contato e uma faca no banco dianteiro.

Os dois objetos foram recolhidos e serão periciados. A Polícia Científica também esteve nos dois locais, do homicídio e do achado dos objetos.

O caso foi registrado como homicídio simples na delegacia de plantão.

