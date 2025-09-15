JD1TV: Estudante de medicina fica em estado grave ao cair do 4° andar de prédio na fronteira

Um estudante de medicina, que não teve o nome divulgado, foi socorrido em estado gravíssimo após pular do quarto andar de um prédio em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Mato Grosso do Sul através de Ponta Porã.
Conforme vídeo divulgado pela Rádio Urundey, ele estava utilizando o uniforme do curso quando pulou do prédio. Equipes do socorro foram acionadas, já que ele sobreviveu a queda.
O resgate foi acompanhado por vários populares e outros estudantes, que ajudaram a manter o rapaz imóvel até a chegada do socorro.
Assista:
