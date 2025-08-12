JD1TV: Estudante de teatro é espancado por grupo por beijar outro rapaz na Capital

Estudante, de 23 anos, foi brutalmente espancado por cerca de seis pessoas na madrugada do último sábado (9), próximo ao Armazém Cultura, na região central de Campo Grande. Ele estava ficando com um rapaz, que, inclusive, teria sido motivo para as agressões do grupo.

O vídeo de uma câmera de segurança mostra o momento em que a vítima e o ficante estavam próximo à motocicleta, que pertencia ao estudante. Eles trocam beijos e a vítima monta na moto para deixar o local acompanhado do rapaz, no entanto, é impedido.

Ao portal TeatrineTV, o jovem destacou que anteriormente estava em dois bares próximos ao local em que foi agredido.

"Fomos nos despedir e demos um beijo, quando vi os caras chegando e tentei montar na moto", relatou. No entanto, os agressores passaram a desferir xingamentos e palavras ofensivas contra a dupla.

"Eles já abordaram a gente, começaram a falar: ‘Que que vocês estão fazendo aqui? Aqui não é lugar para veado, mete o pé!’. Aí começaram a falar mais alto: ‘Mete o pé, mete o pé! Não é lugar para veado aqui’", lembrou.

Conforme a vítima, ainda para o portal, o ataque foi motivado devido ao beijo entre os rapazes.

