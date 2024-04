Da redação - com CM7 atualizado em 18/04/2024 às 12h10

Homem, ainda não identificado, foi executado com vários tiros durante a quarta-feira (17), na Zona Norte de Manaus. Segundo um bilhete deixado em cima do corpo, ele foi assassinado por ser estuprador.

As informações iniciais apontam que os moradores da área ouviram uma rajada de tiros e ao saírem de casa para conferir, já encontraram o homem morto e vários tijolos espalhados pelo chão.

Conforme o site CM7 Brasil, s criminosos deixaram um bilhete, em cima do corpo da vítima após assassina-lo, que dizia: “Morri porque sou Jack safado”. No mundo do crime, “Jack” significa tarado e estuprador.

Inicialmente, a execução parece ter sido fruto de uma morte por vingança entre facções criminosas. Ainda não há mais informações sobre o caso, que segue sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

JD1TV: Estuprador é morto e assassinos deixam bilhete: 'Morri porque sou Jack safado'https://t.co/2Pf1koILMR pic.twitter.com/Dierz9AdbB — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) April 18, 2024

