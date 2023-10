JD1TV: Ex-campeão de fisiculturismo é morto a tiros dentro de academia

O ex-campeão brasileiro de fisiculturismo Eustácio Batista Dias, de 27 anos, foi morto a tiros durante a tarde de terça-feira (17), em uma academia na cidade de Botucatu, localizada no interior de São Paulo.

Conforme as informações do G1, as câmeras de segurança da academia, registraram o momento em que os criminosos entraram armados e executaram a vítima, que aparece de camisa vermelha no vídeo.

Eustácio caiu no chão e continuou sendo alvejado pelos criminosos, que fugiram do local após o assassinato. Um outro homem, vestido de camiseta azul, também foi atingido. Ele seria o dono da academia. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Minutos antes de ser morto, ele publicou uma foto em suas redes sociais, que estava treinando na academia, o que pode ter sido utilizado pelos assassinos para encontrá-lo. Equipes da Polícia Civil e Militar estiveram na academia. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

Tráfico de drogas – Em junho de 2021, Eustácio Batista Dias foi detido pela polícia por tráfico de drogas. Com ele e seu irmão, Ramom Batista Dias, um ano mais novo, foram apreendidos três porções de maconha, nove papelotes de cocaína, quatro smartphones e R$ 2.473 em espécie.

Assista ao vídeo das câmeras de segurança:

