JD1TV: 'Ferrugem' é morto a tiros no Los Angeles

Um homem, identificado apenas como Ferrugem, morreu ao ser baleado durante a manhã desta terça-feira (10), no cruzamento das ruas Antônio Carlos Novais Marquês e Coronel Moreira César, localizada no Bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, a vítima seguia a pé pela via quando foi abordada por um homem que estava de moto. Segundos depois, ele é baleado e cai no chão, falecendo em seguida.

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionadas, mas ao chegar no local o homem estava sem sinais vitais. A área foi isolada até a chegada da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia Técnica.

Câmeras de segurança flagraram toda a ação criminosa e podem ajudar as autoridades a encontrar os atiradores.

Alguns moradores comentaram, em grupos de bairro, que Ferrugem estava cometendo roubos na região, sendo essa uma das linhas de investigação das autoridades.

