JD1TV: Ficco-MS estoura 'acampamento' e apreende 8 toneladas de drogas na Capital

Equipes que compõe o Ficco-MS (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) estouraram um acampamento clandestino, que escondia cerca de 8 toneladas de drogas, numa área rural de Campo Grande. O local fica cerca de 80 quilômetros de distância da área urbana.

O caso aconteceu neste sábado (28), resultando na apreensão de uma enorme quantidade de drogas e na prisão de uma pessoa, que estaria como 'responsável' pela segurança do local.

Conforme divulgado no site da Polícia Federal, o órgão recebeu informações da existência desta atividade ilícita, foram realizados levantamentos investigativos e de inteligência, logrando-se êxito em chegar ao local de difícil acesso, em mata fechada.

No local, havia dois acampamentos distintos, com estrutura de barracas, galões de água, combustível, energia elétrica e diversos aparates próprios de acampamento.

O abordado foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal e autuado pelo delito de tráfico internacional de drogas.