JD1TV: Fiéis se juntam para matar ladrão a pauladas dentro de igreja

Cansados dos furtos que aconteciam em uma igreja, alguma populares e fiéis do templo religioso se juntaram para espancar e matar o ladrão, suspeito de cometer os crimes, a pauladas. O caso teria acontecido em Fortaleza.

Segundo o portal CM7, imagens compartilhadas na internet mostram o homem sangrando e gritando bastante. A polícia chega ao local, pedindo para o suposto ladrão se levantar com as mãos para trás, mas ele fingiu um desmaio.

O policial então diz: 'não quer não? Então vou embora', enquanto sai andando. Neste momento, os populares voltam a cometer as agressões. Um dos golpes atingiu certeiramente a cabeça do meliante e ele morreu no mesmo instante.

Assista ao vídeo:

JD1TV: Fiéis se juntam para matar ladrão a pauladas dentro de igrejahttps://t.co/QTqGr2W62T pic.twitter.com/6ULxyuDftu — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) December 13, 2023

