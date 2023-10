JD1TV: Filho chora e implora para o pai parar de bater na mãe em Campo Grande

Uma cena, muito comum em casos de violência doméstica, foi registrada por uma câmera de segurança, localizada no bairro Jardim Seminário, em Campo Grande, além de flagrar a agressão o vídeo também registrou uma criança implorando para o pai não bater na mãe.

Nas imagens, é possível ouvir uma criança chorando enquanto o casal ainda está dentro do veículo. Em determinado momento, o homem e a mulher saem do carro, enquanto o pequeno grita ‘não pai’.

Já fora do Volkwagen Gol, o homem bate na mulher várias vezes, fazendo ela praticamente desmaiar. Ao ver a cena, um Uno de cor prata para logo atras e atrás e tenta ajudar. Com a proximidade das testemunhas, o agressor começa a ‘disfarçar’ dizendo que a vítima estava alterada.

O tempo passa e uma viatura da Polícia Militar se aproxima dos dois carros, ouvindo o barulho, o menino tenta falar com a mãe novamente: ‘A polícia, mãe. A polícia vai te ajudar’. Porém, diferente do que foi esperado pelo pequeno, a equipe chegou a ficar um tempo no local, mas ninguém foi conduzido e os militares foram embora.

O JD1 apurou ainda que a vítima compareceu por conta própria na DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde o caso teria sido registrado na manhã de sábado.

Um segundo vídeo mostra a vítima dizendo que sempre é agredida pelo autor, enquanto ele chora a culpando e dizendo que o casal estava ‘de boa’ quando ela começou a se alterar.

Não existem informações a respeito do estado de saúde da vítima, ou se foi solicitada medida protetiva contra o autor. Assista aos vídeos encaminhados a reportagem:

