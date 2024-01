JD1TV: Fogo destrói carreta de eucaliptos na BR-262

O fogo tomou conta de uma carreta carregada com eucaliptos durante a tarde de quarta-feira (3), na BR-262, próximo ao distrito de Garcias, entre as cidades de Água Clara e Três Lagoas. Por conta do incêndio, o trânsito foi interrompido no local.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site da Rádio Caçula, a carreta passava próximo a entrada do distrito quando as chamas começaram. O motorista teria percebido o fogo e saído as presas do veículo.

As chamas destruíram os dois compartimentos da carreta bitrem. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local, fazendo o controle do tráfego que estava funcionando em apenas uma das pistas.

Assista a um vídeo gravado por populares que passavam pelo local:

Deixe seu Comentário

Leia Também