JD1TV: Fogo em canavial assusta motoristas na divisa de Sonora com Mato Grosso

O canavial de uma usina pegou fogo durante o final da manhã e o começo da tarde desta quarta-feira (21), em Ouro Branco do Sul, no distrito de Itiquira, no Mato Grosso. Porém, as chamas estão se aproximando da divisa com a cidade de Sonora, extremo norte de Mato Grosso do Sul.

Vários vídeos circularam pelas redes sociais, mostrando motoristas se arriscando em meio ao fogo e a fumaça que toma conta das margens da BR-163. Apesar de ter começado no canavial de uma usina, o fogo teria se espalhado para outras áreas.

Por estar acontecendo em larga escala, a fumaça intensa do incêndio pode ser vista de longe na rodovia. Para quem precisa passar pelo local, é preciso ter cuidado redobrado no trecho afetado.

Assista aos vídeos que circulam pelas redes sociais:

