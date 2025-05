JD1TV: 'Foi um acidente', diz médico preso por matar namorada de 15 anos a tiros; assista

O médico Bruno Felisberto, de 29 anos, foi preso por matar a namorada, Ketlhyn Vitória de Souza, de 15 anos, com um tiro na cabeça. O crime aconteceu na madrugada de sábado (3), em Guarantã do Norte, no norte de Mato Grosso. Ele se apresentou a Polícia Civil durante a tarde de segunda-feira (5), quando o mandado de prisão foi cumprido.

Ele foi conduzido por uma equipe até a delegacia de Guarantã do Norte e, durante cerca de uma hora de interrogatório, confessou ter sido o autor do disparo. A defesa do médico alegou que o ocorrido “foi um acidente”. Além disso, o advogado Fábio Henrique disse que “Bruno pensou em se matar depois do que aconteceu”.

Dias antes da morte da jovem, um vídeo foi publicado no perfil das redes sociais dela em que o médico aparece brincando com uma arma enquanto dirige alcoolizado. Segundo Fábio, a prática de exibir a arma era comum entre os “jovens”. “Durante uma brincadeira em outro dia, ele efetuou três ou quatro disparos pra cima”, comentou.

A defesa também afirma que Bruno e a namorada menor de idade tinham planos de se casar e que a família da jovem estava de acordo com o relacionamento. “Eles eram um casal normal. Não há nada de ilegal. O amor não tem fronteiras. Eles se amavam, viviam juntos. O amor não tem idade” comentou o advogado.

Fábio contou que ao fazer contato com Bruno, o médico disse que “não era um assassino” e que “tinha perdido um pedaço dele”.

A defesa diz que a jovem estava sentada no colo do homem dentro do veículo, ambos alcoolizados, quando o disparo foi efetuado. Segundo o advogado, Bruno achou q a arma estava descarregada, já que ele havia gasto as balas na “brincadeira” do outro dia.

