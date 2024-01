JD1TV: Foragido é preso pelo Choque com mais de R$ 50 mil em produtos de furto

O Batalhão de Choque prendeu, na tarde desta quarta-feira (3), um homem, de 43 anos, foragido do sistema prisional e acusado de cometer diversos furtos em Campo Grande. Ele foi encontrado no bairro Universitário com mais de R$ 50 mil em produtos oriundos dos crimes cometidos.

Informações repassadas pela polícia apontam que uma equipe do Batalhão de Choque realizava rondas pelo bairro, quando notaram a presença de um Volkswagen Gol.

Denúncias anteriores apontaram que esse mesmo veículo estava sendo usado por uma pessoa para cometer furtos em várias residências.

No local, os militares encontraram o homem e com ele foi encontrada uma televisão da marca Samsung, tendo o suspeito informado que era um dos produtos furtados por ele e seria revendido para que ele quitasse o carro.

Além da televisão, os policiais foram informados que demais produtos estavam escondidos em um salão de festa. Assim que chegaram pelo local indicado, os militares visualizaram mais três televisores e um videogame.

Veja o vídeo de uma das ações do criminoso:

