JD1TV: Frentista reage a assalto e atira em bandidos em Ponta Porã

Dois ladrões, que não tiveram o nome divulgado, foram presos após tentarem assaltar um posto de combustíveis localizado em Ponta Porã durante a manhã desta terça-feira (12). Além disso, eles foram baleados pelo segurança do estabelecimento.

Conforme as informações iniciais, os criminosos chegaram armados com um revólver calibre 9mm e anunciaram o assalto. No entanto, um frentista reagiu e teria entrado em luta corporal com os bandidos.

Durante a ação, ele teria pegado a arma e efetuado disparos contra os criminosos, que foram segurados por populares que viram a ação. As equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para atender o caso, uma vez que além dos ladrões, um funcionário do local também ficou ferido.

A Polícia Militar fez o atendimento da ocorrência, fazendo os levantamentos iniciais e prendendo oficialmente os homens.

