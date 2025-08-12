Menu
Menu Busca terça, 12 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

JD1TV: Frentista reage a assalto e atira em bandidos em Ponta Porã

A Polícia Militar fez o atendimento da ocorrência, fazendo os levantamentos iniciais e prendendo oficialmente os homens

12 agosto 2025 - 16h51Brenda Assis

Dois ladrões, que não tiveram o nome divulgado, foram presos após tentarem assaltar um posto de combustíveis localizado em Ponta Porã durante a manhã desta terça-feira (12). Além disso, eles foram baleados pelo segurança do estabelecimento.

Conforme as informações iniciais, os criminosos chegaram armados com um revólver calibre 9mm e anunciaram o assalto. No entanto, um frentista reagiu e teria entrado em luta corporal com os bandidos.

Durante a ação, ele teria pegado a arma e efetuado disparos contra os criminosos, que foram segurados por populares que viram a ação. As equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para atender o caso, uma vez que além dos ladrões, um funcionário do local também ficou ferido.

A Polícia Militar fez o atendimento da ocorrência, fazendo os levantamentos iniciais e prendendo oficialmente os homens.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Testemunhas relataram que o episódio foi rápido e que, apesar do susto foram registrados apenas danos materiais
Polícia
Idosa passa mal ao volante e derruba muro de estacionamento de academia em MS
Depac Dourados
Polícia
'Vai ficar ruim pra você', diz homem ao ameaçar ex da atual companheira em Dourados
O caso teria sido registrado na segunda-feira
Polícia
JD1TV: 'Devolve meu dinheiro', homem quebra guichê de empresa na rodoviária da Capital
Vítima ficou com um ferimento na cabeça e na orelha esquerda
Polícia
Homem é agredido a pauladas após briga em bar de Santa Rita do Pardo
'Rufino' é preso pelo Batalhão de Choque em Campo Grande
Polícia
'Rufino' é preso pelo Batalhão de Choque em Campo Grande
O acidente aconteceu na manhã de ontem
Polícia
Acidente deixa três pessoas feridas na BR-267, em Bataguassu
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é espancado após não desocupar casa alugada no Noroeste
Mulher tem vídeos íntimos espalhados nas redes sociais em Campo Grande
Polícia
Mulher tem vídeos íntimos espalhados nas redes sociais em Campo Grande
Viatura Polícia Militar
Polícia
Justiça condena sargento da PMMS por agressão a civil em Maracaju
Polícia Federal apreendeu vários materiais
Polícia
Secretário de saúde é afastado e PF faz operação contra fraude de recursos do SUS em MS

Mais Lidas

Mãe e filha foram mortas pelo sargento
Polícia
No Dia dos Pais, sargento do Exército mata esposa e filha; morreram abraçadas
Polícia tenta localizar o indivíduo
Polícia
JD1TV: Viu ele? Polícia caça homem que estuprou jovem na saída de academia na Capital
Imagem Ilustrativa
Polícia
No Dia dos Pais, avô é pego estuprando a neta de 8 anos em Campo Grande
Foto: G1
Polícia
Grave acidente em rodovia deixa quatro mortos, incluindo uma criança