JD1TV: Fuzil do PCC que seria vendido em Dourados é apreendido pelo GARRAS

Um fuzil, utilizado pela facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), foi encontrado escondido dentro de um colchão na cidade de Dourados. O armamento foi encontrado na manhã desta sexta-feira (10).

Conforme as informações policiais, o GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros), em conjunto com a Polícia Penal, descobriu que um fuzil calibre .556 estaria sendo negociado no município.

Ao verificar a procedência da informação, as equipes realizaram um alinhamento junto com o serviço de inteligência e então se deslocaram até a rua Manoel Domingos da Silva, localizada em uma região mais afastada da cidade.

No local, os policiais encontraram o fuzil escondido dentro de um colchão. O imóvel estava vazio e sem moradores, com apenas o móvel onde foi encontrada a arma de fogo.

O armamento foi apreendido e recolhido para o Garras em Campo Grande.

Veja o vídeo:

