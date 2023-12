JD1TV: Garras prende homem que repassava drogas de MS para Mato Grosso e Pará

Durante a manhã desta segunda-feira (18), uma ação do Garras (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros) terminou na prisão de um homem, de 29 anos, suspeito de ser o responsável pelo tráfico interestadual de drogas, onde eram enviados entorpecentes de Mato Grosso do Sul para os estados de Mato Grosso e Pará.

A detenção do suspeito aconteceu logo nas primeiras horas no Portal Caiobá, em Campo Grande, por meio de um mandado de prisão. Contra o alvo pesava a acusação de estar envolvido em uma organização criminosa e praticar o tráfico de drogas.

Em outro ponto da cidade, o Garras também esteve cumprindo três mandados de busca e apreensão.

A ação policial aconteceu no Jardim Columbia, Nova Lima e Jardim Anache, onde a intenção era buscar objetos relacionados a crime contra o patrimônio.

Dessa segunda ofensiva, não houve prisões em flagrante.

