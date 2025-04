JD1TV: No 'paiol do crime', Garras prende suspeito com pistolas e drogas no Canguru

Homem, de 31 anos, foi preso em flagrante durante a noite desta terça-feira (1°), no Jardim Canguru, em Campo Grande, após uma ofensiva do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos e Resgate a Assaltos e Sequestros). O local onde foi realizada a detenção se tratava de um 'paiol do crime'.

Segundo detalhes da Polícia Civil, o suspeito estaria mantendo consigo objetos relacionados à prática de crimes violentos, especificamente vultosa quantia de drogas, armas de fogo e munições.

Após o recebimento da denúncia, os policiais iniciaram as diligências e encontraram a residência. No imóvel, foram localizados cerca de 390 quilos de maconha, 8 pistolas - algumas com numeração suprimida, além de 250 munições de calibre 9 milímetros.

O suspeito foi detido em flagrante e encaminhado para a sede do Garras.

A equipe deve passar mais informações a respeito do caso em entrevista coletiva nesta manhã de quarta-feira (2).

