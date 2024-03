Policiais do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros) prenderam na noite desta quarta-feira (6), Naudiney de Arruda Martins, de 32 anos, um dos criminosos que haviam fugido do Presídio de Segurança Máxima Jair Ferreira Carvalho na madrugada de segunda-feira (4). Ele estava escondido em uma residência no bairro Campo Alto.

O segundo indivíduo, Douglas Luan Souza Anastácio, de 33 anos, ainda não foi localizado, mas diligências e buscas estão sendo realizadas pelas autoridades na tentativa de recapturá-lo.

Sobre a ocorrência envolvendo Naudiney, a Polícia Civil informou que as equipes tomaram conhecimento que o criminoso era membro de uma facção criminosa e estava arquitetando, junto com demais integrantes, um "resgate" para que ele conseguisse fugir para a fronteira entre o Brasil e o Paraguai.

Durante as investigações, os policiais do Garras monitorou alguns indivíduos que estavam ligados ao criminoso e conseguiram identificar seu esconderijo. Ele foi localizado em frente a uma residência ao recepcionar uma mulher e nesse momento, a polícia deu voz de prisão, mas ele tentou fugir pulando o muro dos fundos.

Na perseguição, os policiais perceberam que cinco indivíduos que estavam na residência auxiliaram na fuga. Naudiney entrou em um condomínio de casas e passou a invadir diversos imóveis, pulando muro por muro, se escondendo em uma casa em construção. A equipe policial conseguiu localizá-lo na laje deste último imóvel, capturando-o.

O Garras identificou que um dos indivíduos que auxiliaram a fuga do criminoso, um jovem, de 23 anos, estava com um mandado de prisão em seu desfavor pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores.

O local onde Naudiney estava escondido funcionava como "hotel do crime", na qual a residência abrigava foragidos da Justiça. O Garras identificou ainda que Douglas Luan Souza Anastácio, o outro criminoso que fugiu da Máxima, estava na residência momentos antes da polícia chegar.

Em decorrência do crime de favorecimento pessoal, um jovem, de 18 anos, dois rapazes, de 23 anos, e um homem, de 28 anos, foram encaminhados para o Garras.

