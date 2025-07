JD1TV: Guarda municipal é filmado espancando jovem amarrado em Campo Grande

Um rapaz, ainda não identificado, foi espancado por um guarda civil metropolitano durante o atendimento de uma ocorrência. Em uma das agressões, o agente chega a apertar o pescoço do jovem com o coturno. O caso aconteceu em Campo Grande.

Conforme as informações apuradas pelo JD1, o jovem havia sido pego por moradores e amarrado para não fugir, pois estava sendo acusado de furtar alguns imóveis da região, chegando a pular muro de casas. No vídeo também é possível ouvir moradores relatando que o homem estava em posse de uma faca.

Um popular, que acompanhou a cena chegou a dizer que o suspeito era ‘bocudo’. Enquanto isso, o guarda acerta um chute na região da cabeça do rapaz e pergunta várias vezes: ‘fugindo, filho? Não gosto de ladrão’. Na sequência, ele pisa no pescoço do homem, soltando o peso do corpo.

Alegando não ter feito nada, o rapaz pede por socorro dizendo que estava apenas fugindo de uma briga. ‘Eu não fiz nada, senhor. Não roubei nada, senhor!’.

O suspeito então é arrastado e jogado dentro da viatura da GCM. Para amenizar a situação, o guarda chega a dizer que ‘salvou o jovem da população que queria matá-lo’. O vídeo é encerrado logo depois.

Não existem relatos de para onde o rapaz foi levado ou se o caso chegou a ser registrado em alguma delegacia da cidade.

Por meio de nota, a Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social, detalhou que está investigando o caso. Além disso, os servidores foram afastados de suas funções por 60 dias. Confira na integra:

“Assim que tomou conhecimento da denúncia, afastou imediatamente os servidores envolvidos por 60 dias, conforme publicação no Diogrande desta sexta-feira (11), com recolhimento do armamento e abertura de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apuração dos fatos e adoção das medidas cabíveis.

A Prefeitura de Campo Grande repudia veementemente qualquer excesso ou abuso de autoridade por parte de seus agentes. Todas as providências estão sendo tomadas no âmbito da administração pública para assegurar a devida apuração dos fatos e responsabilização dos agentes conforme previsto na legislação.”

Assista ao vídeo:

Your browser does not support HTML5 video.

