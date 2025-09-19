Menu
Menu Busca sexta, 19 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

JD1TV: Guardas da GCM são flagrados jogando bola com crianças em Campo Grande

Várias pessoas elogiaram a conduta dos guardas, destacando a importância dessa interação com a população

19 setembro 2025 - 16h11Brenda Assis     atualizado em 19/09/2025 às 17h03
A cena foi filmada por moradores da regiãoA cena foi filmada por moradores da região   (Reprodução/ 'Campo Grande Mil Fita 67')

Os guardas da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal), agrupamento especializado da GCM (Guarda Civil Municipal), foram flagrados em um momento fofo para lá de divertido enquanto jogavam bola com várias crianças, durante essa semana, no Jardim Sayonara, em Campo Grande.

Moradores registraram o momento que os guardas, que estavam fazendo rondas pela área, param para 'bater uma bolinha' com as crianças, que se divertem com a situação, chegando a disputar a bola com os oficiais.

Bastante empenhadas, as crianças até chegam a fazer uma 'tabelinha' com os guardas. Nos comentários da postagem, feita pela página 'Campo Grande Mil Fita 67', várias pessoas elogiaram a conduta dos GCMs.

"Parabéns aos nossos valorosos GCM, por mais ações como esse é fundamental ser a ponte dos bons costumes estando juntos fortalecendo laços com as crianças, idosos e todas população, pois isso sim faz a transformação na sociedade, valores plantados hoje serão os frutos do amanhã, exemplo para todos nós!", disse um internauta.

Assista:

 

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Depac Dourados
Polícia
Homem briga com empresa e pede dinheiro de volta ao atrasar pagamento de terreno
Homem é preso após manter enteada em cárcere privado por 22 anos no Paraná
Polícia
Homem é preso após manter enteada em cárcere privado por 22 anos no Paraná
Depac Dourados
Polícia
Jovem faz mais de R$ 1,5 mil em compras e tenta aplicar golpe em açougue de Dourados
O caso aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Idoso sobe em árvore para fugir de ataque de cachorros em Nova Andradina
Jovem é socorrido em estado grave ao ser baleado na 'casa das primas' da Vila Carvalho
Polícia
Jovem é socorrido em estado grave ao ser baleado na 'casa das primas' da Vila Carvalho
Imagem ilustrativa
Polícia
Bebê morre após médico sumir e demorar para realizar o parto em Bonito
Larissa Graziele era natural de Rio Verde
Polícia
Jovem de 19 anos morre na Santa Casa após sofrer acidente de moto em Rio Verde
Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi
Polícia
Homem é preso por estuprar a enteada de 10 anos em Iguatemi
Prisão - Foto: Ilustrativa -
Justiça
Homem é condenado a 25 anos de prisão por estuprar a sobrinha em Naviraí
Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande -
Justiça
Homem é julgado pelo Tribunal do Júri por matar amigo a facadas em Campo Grande

Mais Lidas

Mulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidente
Trânsito
JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão
Foto: PMCG
Cidade
Teste de Alerta: Celulares de Campo Grande receberão alarme no dia 27 de setembro
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Será a última? Onda de frio retorna com mínima de até 6°C em MS
Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu
Trânsito
Quarteto que estava numa moto só foi socorrido em estado grave na rua da Divisão