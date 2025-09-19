JD1TV: Guardas da GCM são flagrados jogando bola com crianças em Campo Grande

Os guardas da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal), agrupamento especializado da GCM (Guarda Civil Municipal), foram flagrados em um momento fofo para lá de divertido enquanto jogavam bola com várias crianças, durante essa semana, no Jardim Sayonara, em Campo Grande.

Moradores registraram o momento que os guardas, que estavam fazendo rondas pela área, param para 'bater uma bolinha' com as crianças, que se divertem com a situação, chegando a disputar a bola com os oficiais.

Bastante empenhadas, as crianças até chegam a fazer uma 'tabelinha' com os guardas. Nos comentários da postagem, feita pela página 'Campo Grande Mil Fita 67', várias pessoas elogiaram a conduta dos GCMs.

"Parabéns aos nossos valorosos GCM, por mais ações como esse é fundamental ser a ponte dos bons costumes estando juntos fortalecendo laços com as crianças, idosos e todas população, pois isso sim faz a transformação na sociedade, valores plantados hoje serão os frutos do amanhã, exemplo para todos nós!", disse um internauta.

Assista:

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também