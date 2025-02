JD1TV: HB20 capota após batida em rotatória na Hiroshima

Imagens de câmera de segurança flagraram o momento em que um carro, modelo HB20, cor branca, capota na rotatória das avenidas Hiroshima e Aracruz, no Bairro Carandá Bosque, na tarde desta terça-feira (11).

Nas imagens é possível ver que o HB20 seguia pela Hiroshima quando, quase saindo da rotatória, é atingido na lateral por um Celta, cor vermelha, e acaba capotando na via, dando uma volta completa antes de parar de pé novamente.

Apesar do capotamento, o motorista do HB20 aparenta sair com facilidade do interior do veículo, sem ferimentos visíveis. Ainda não se tem informações sobre o quadro de saúde dos envolvidos no acidente.

Confira o vídeo da batida:

