JD1TV: Helicóptero de resgate da PRF faz pouso forçado, arranca telhas e assusta moradores

Sarah Chaves, com informações do G1

Com seis pessoas a bordo, o helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que transportava uma das vítimas do acidente entre duas carretas no Anel Rodoviário de Belo Horizonte precisou fazer um pouso de emergência logo após decolar na tarde desta segunda-feira (8).

O acidente entre as carretas no Anel Rodoviário, na Região Oeste da capital, deixou três pessoas feridas.

O pouso forçado foi realizado na Avenida Tereza Cristina, que ficou totalmente interditada. Segundo o comandante da PRF Aurélio Leal, a aeronave sofreu uma queda de rotação.

"Nós estávamos em seis. Todo mundo bem, ninguém se feriu, graças a Deus, o local foi o melhor possível depois que a gente teve a queda de rotação. Infelizmente, a cauda bateu na cerca", disse.

A bordo da aeronave estavam o comandante Aurélio Leal, o operador da PRF Lucas Puppim, o copiloto Marlus Paiva, o médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Júlio Guerra e o enfermeiro Alexsandro Marcos, além da vítima do acidente entre as carretas, que foi levada de ambulância para o Hospital João XXIII.

Em nota, a PRF afirmou que a aeronave envolvida na ocorrência está com a manutenção e documentação regulares. "As aeronaves da Polícia Rodoviária Federal passam por rigoroso processo de aquisição, guarda e manutenção e operam com tripulantes também rigorosamente selecionados, treinados e checados", disse a instituição.

A aeronave arrancou telhas de casas da região no momento entre a decolagem e o pouso."Na hora que ele subiu, as telhas caíram tudo dentro de casa. Para não machucar meu filho, eu pulei em cima dele. O helicóptero saiu com um barulho esquisito e do nada começou a cair tudo", contou a auxiliar administrativo Elisa Loures ao G1.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também