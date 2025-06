JD1TV: Homem agride criança de 4 anos durante festa junina em escola

Um homem, de 41 anos, se descontrolou e acatou uma criança, de apenas 4 anos, durante uma festa junina que aconteceu domingo (15), em um colégio particular em Vicente Pires, no Distrito Federal.

Conforme as informações da Polícia Civil da cidade, uma policial civil que estava na festa junina tentou apartar a briga e deu voz de prisão ao suspeito, mas também foi agredida por ele com um tapa no rosto.

Para as autoridades, o suspeito disse que "perdeu o controle" após ver a criança implicando com seu filho, alegando ainda que o garoto já tem um histórico de provocações contra seu filho em outras ocasiões. O suspeito foi liberado após assumir o compromisso de comparecer à Justiça quando for chamado.

Como foi a agressão – Um grupo de alunos, com idade entre três e quatro anos, dançava no palco quando um menino enfiou o dedo no olho de outra criança.

Registros mostram que, em reação ao desentendimento, o homem que é pai de uma das crianças invadiu o palco e derrubou o garoto no chão. Ele segurou o menino pelo pescoço. A criança agredida ficou assustada e começou a chorar. Logo em seguida, um segundo homem apareceu e empurrou o agressor.

A Polícia Militar (PMDF) precisou ser acionada e os envolvidos na briga foram conduzidos para o 8º Departamento de Polícia Civil para registro da ocorrência.

A escola informou ainda que desvinculou a família e o aluno do colégio, em "um posicionamento claro e definitivo: nossa escola não compactua e jamais compactuará com qualquer forma de violência".

