JD1TV: Homem armado com faca avança contra GCM e é baleado no São Francisco

Armado com uma faca, um homem, de 26 anos, avançou contra uma equipe da Guarda Civil Metropolitana e ficou ferido após ser atingido por um tiro de contenção na manhã desta quarta-feira (12), na Travessa Coronel Mario Pinto Peixoto, no bairro São Francisco, em Campo Grande.

Segundo as primeiras informações, a equipe da GCM tentou realizar uma abordagem ao suspeito, mas ele teria corrido em direção a uma oficina.

Numa segunda tentativa de abordagem, o suspeito teria sacado a faca e ido na direção do guarda, que agiu contra a retaliação e disparou, atingindo o homem. Conforme apurado, o tiro atingiu a barriga do homem.

A Polícia Militar, diversas viaturas da Guarda Civil Metropolitana e o Batalhão de Choque apuram a ocorrência.

O suspeito foi socorrido por uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a Santa Casa.

