JD1TV: Homem cai de cachoeira ao pedir a namorada em casamento

O que era para ser um momento especial, se tornou o início de um pesadelo. Um homem despencou de uma cachoeira gigante após pedir a namorada em casamento. O vídeo do momento viralizou nas redes sociais neste domingo (6).

Nas imagens é possível ver o homem se ajoelhando diante da companheira à beira da cachoeira para entregar o anel de noivado, mas escorrega e acaba rolando morro abaixo, arrastado pela correnteza.

A origem da gravação ainda não foi confirmada, e não há informações sobre o estado de saúde do homem nem a identidade do casal.

O vídeo tem pouco mais de 30 segundos e mostra a mulher sem reação após o tombo do companheiro. Não há informações sobre o estado de saúde do homem.

Assista as imagens: