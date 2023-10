JD1TV: Homem destrói imagem de Nossa Senhora, cai e perde o movimento das pernas em MS

Homem, de 31 anos, foi parar no hospital sem sentir o movimento das pernas após cair enquanto quebrava uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, na Paróquia São Paulo Apostolo, localizada no Bairro Vitória, em Ivinhema. O vandalismo aconteceu durante a madrugada do sábado (7).

Imagens de câmeras de segurança mostram o homem sentado em uma espécie de tronco, observando o ‘jardim’ onde a imagem está por um tempo. Logo depois, ele se levanta e começa a danificar a virgem de Fátima.

Momentos depois, ele teria ido para a parte do estacionamento da igreja onde quebrou dois pastorzinhos que ficavam na proximidade. A paróquia informou ao site Ivinotícias que o prejuízo foi estimado em R$ 6 mil.

Enquanto o autor quebrava a imagem sacra, acabou levando um tombo. Por conta da queda, ele teve lesões na cabeça e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros do município até o Hospital Municipal de Ivinhema. Ao chegar na unidade de saúde, o homem disse não estar sentindo o movimento das pernas.

A Policia Militar foi acionada para atender a ocorrência, constatando o vandalismo. O caso está sendo investigado.

