JD1TV: Homem é assassinado a tiros dentro de carro na Vila Bandeirantes

Homem, ainda não identificado, foi assassinado a tiros na madrugada deste domingo (31) na Vila Bandeirantes, em Campo Grande. Ele estava em um Hyundai HB20, quando foi executado mesmo na companhia de cinco amigas que conseguiram parar o carro na rua Ciríaco Maymone.

O JD1 Notícias acompanha o caso e ainda tenta obter mais informações por meio do boletim de ocorrência, para apresentar maiores detalhes sobre o crime.

Nos vídeos encaminhados para a reportagem, é possível notar que as amigas da vítima descem do carro bastante desesperadas e começam a ligar para a polícia e pedir ajuda para as pessoas que passam pela via.

A situação de desespero das amigas é registrada por câmera de segurança que marcam 00h37. Cerca de 20 minutos depois, nota-se que chega a primeira viatura do Batalhão de Choque.

Dez minutos depois, as filmagens também registram que pelo local, Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram presentes no local na tentativa de salvar a vítima, mas sem sucesso.

Ainda há a informação que uma das meninas que estavam no veículo ficou ferida com um dos disparos realizados contra o amigo.

