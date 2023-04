JD1TV: Homem é encontrado morto em terreno baldio no Seminário

O corpo de um homem foi encontrado por populares na tarde desta quinta-feira (6) em um terreno baldio na Rua Juiz de Fora, no bairro Seminário, em Campo Grande.

Segundo uma vizinha do terreno baldio onde o corpo foi encontrado, o homem já havia sido avistado na região ainda pela manhã, e chegou até mesmo a invadir a casa da moradora.

A vítima foi encontrada agachada, com a boca cheia de formigas e moscas, sinal que a morte já ocorreu há algumas horas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou o óbito. A Polícia Militar, o Grupo de Operações e Investigações (GOI) e a Polícia Científica já estão no local e aguardam a chegada da Polícia Civil.

