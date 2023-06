JD1TV: Homem é encontrado morto na Avenida Bandeirantes

Um homem de aproximadamente 50 anos foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (19), próximo a uma árvore em uma praça na Av. Bandeirantes, 743, bairro Amambai

A presença do corpo foi observada por testemunhas que passaram pelo local mais cedo e viram o homem, ao retornar novamente pelo mesmo caminho, os populares notaram que o homem estava na mesma posição e acionaram o Corpo de Bombeiros.



A vítima não apresenta sinais físicos de violência e de acordo com a Polícia Militar, não aparenta ser morador de rua e a suspeita é que o óbito tenha sido em razão de uma hipotermia, por causa do frio. A Polícia Civil e a Perícia Científica devem chegar para fazer os levantamentos de praxe, identificação e causa da morte. Assista:

