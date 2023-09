JD1TV: Homem é esfaqueado várias vezes e socorrido em estado gravíssimo no Zé Pereira

Um homem, de 52 anos, foi socorrido em estado gravíssimo para a Santa Casa de Campo Grande, logo após ser esfaqueado diversas vezes por um rapaz, de 27 anos, na rua Homero Lima, região do Jardim Zé Pereira, na manhã desta segunda-feira (4). O suspeito foi preso em flagrante e aparentava estar sob efeito de drogas e 'alucinado'.

Segundo apurado pelo JD1 Notícias, o suspeito alegou que houve um desentendimento com a vítima e por isso desferiu as facadas que atingiram a região do abdômen.

Em conversa com a Polícia Militar, ele disse que estava com medo de ser esfaqueado e agiu primeiro. Vítima e rapaz já se conheciam e chegaram a morar juntos anteriormente e durante o domingo, o suspeito dormiu na residência.

Porém, o suspeito não estaria 'falando coisa com coisa'. Ele foi preso em flagrante.

Em decorrência dos golpes ocasionados, a vítima saiu na rua para pedir por socorro. Uma médica do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou os primeiros atendimentos até a chegada do Corpo de Bombeiros, que encaminhou a vítima em estado gravíssimo para a Santa Casa.

Por se caracterizar uma tentativa de homicídio, a Polícia Científica e a Polícia Civil, por meio da 7° Delegacia, estão apurando detalhes e fazendo os trabalhos no local.

Deixe seu Comentário

Leia Também