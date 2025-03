JD1TV: Homem Ã© espancado atÃ© a morte e suspeito preso no Jardim Centro-Oeste

Miguel Begues dos Santos, de 58 anos, foi espancado até a morte na madrugada desta segunda-feira (10), no Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande. O suspeito, identificado como Edney Pereira Luciano, de 32 anos, foi preso em flagrante ao lado da cena do crime.

O caso aconteceu no cruzamento das ruas do Patrocínio com Joaquim Constantino de Oliveira.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada, após denúncias de que uma pessoa estava agredindo outra com pauladas em um veículo, sendo o modelo, um Honda Fit.

Quando os militares chegaram no local, encontraram Miguel caído e sem vida, enquanto Edney estava de pé, escorado no carro. Ele afirmou que seria o autor do homicídio.

A briga começou dentro do próprio veículo e terminou na rua. O suspeito foi preso em flagrante e apresentava escoriações no peito, pescoço e braço, uma lesão na boca e na orelha devido à luta corporal que iniciou dentro do veículo.

O caso foi registrado como homicídio qualificado com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso na delegacia de plantão.

