JD1TV: Homem é espancado até a morte por vizinhos em Dourados

Luis Fernando Ferreira Soares, 34 anos, morreu após ser espancado por um grupo de quatro pessoas durante a manhã de domingo (10), no bairro Jardim Clímax, em Dourados. Ele chegou a ser socorrido, mas acabou falecendo no Hospital da Vida.

Conforme as informações policiais, os autores foram identificados como, Wellinton Lopes Gonçalves de 18 anos, Rian Felipe Dias 20 anos, Washington Gabriel 20 anos, e Willian da Silva Lopes, 25 anos. Eles acabaram sendo presos em flagrante pelo crime.

As investigações apontaram que os rapazes seriam vizinhos da vítima. Os quatro voltavam de uma festa por volta das 5h da manhã de domingo, quando acabaram se desentendendo e discutindo com Luis. Por conta disso, eles invadiram a casa do homem para agredi-lo com diversos golpes com pedaços de madeira.

Para tentar fugir, Luis saiu correndo da casa em direção a rua, mas foi perseguido e agredido com mais alguns golpes. Vizinhos acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), responsável por prestar os primeiros socorros ao homem e o encaminhar para o Hospital da Vida.

Porém, devido a gravidade dos ferimentos a vítima não resistiu e acabou falecendo durante o período da tarde de ontem.

Ao serem identificados e presos, os rapazes confessaram prática do crime e confirmaram que o espancamento ocorreu em razão de desentendimentos já observados anteriormente entre os vizinhos.

O grupo foi detido por lesão corporal seguida de morte, tendo os quatro sido conduzidos para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados) Dourados.

